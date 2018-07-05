Isparta Belediyesi şehrin çeşitli noktalarından aldığı suları Andık Deresinden temin ettiği yüksek oranlı florürlü suyla harmanlayarak şehre doğal su vermeye devam ediyor. Isparta Belediyesi Eğirdir Gölü ve Darıderesi Göletlerinin yanı sıra Andık Deresinden de su alımı gerçekleştiriyor. Eğirdir Gölü ve Darıderesi Göletinden alınan suyu İçme Suyu Arıtma Tesislerine taşıyan Isparta Belediyesi diğer taraftan da florür oranı 2,5 olan Andık Deresinden tesislere su taşıyor. İçme suyunda flor oranının standartları maksimum 1.5 mg/litre iken, bu oran Türkiye’de ilk defa Isparta Belediyesinin İçme Suyu Arıtma Tesislerinde doğal yolla karşılanmış oluyor. Flora ilişkin hiçbir kimyasal madde kullanmayan ve tesislere getirdiği üç ayrı suyu harmanlayıp vatandaşlara maksimum 1.5 mg/litre standartlarında flor oranıyla su veren Isparta Belediyesi bu yolla hem ekonomik kazanç sağlıyor, hem de bu suyu doğal yollarla elde etmiş oluyor.Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Su ve Kanalizasyon İşlerine bağlı İçme Suyu Arıtma Tesislerinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Günaydın, tesislerde güzellik ve kaliteyi yaşadıklarını söyledi. Isparta’nın eski su kaynaklarından birisi olan asırlık Andık Deresinden şehre gelen suyun geçmişte, yüksek flor oranından dolayı insanların dişlerini sararttığını hatırlatan Günaydın, “Bu olay çocuklarımızda, torunlarımızda olmasın demiştik. Bunu da yaptığımız çalışmalarla gerçekleştirdik. Eğirdir ve Darıderesinden su alınıyor. Sadece bu iki kaynaktan su alındığında bu suların içerisine tüplerle flor takviyesi yapmamız gerekiyordu. Ancak biz tesislerimize 5 km uzaklıkta bulunan Andık Deresinden yüksek flor oranına sahip suyu getirdik. Bu suyu Eğirdir ve Darıderesinden temin edilen su ile tesislerimizde harmanlıyoruz ve tamamen doğal bir su haline getiriyoruz. Böyle bir çalışma hiçbir yerde yok. Bu çalışma ile ayrıca yüzlerce kamyon flor tüpü taşımaktan ve maliyetinden de kurtulduk, doğal karışım sağladık. Andık’tan getirdiğimiz su da kendi zaviyesi ile tesislerimize ulaşıyor böylece hem de elektrik sarfiyatımız olmuyor, böyle bir güzellik yok. Böylece yaptığımız paçalama sistemiyle diş kararmasını da önledik. Eskiden Ispartalı olduğumuz dişlerden belliydi, mühür gibiydi” dedi.ISPARTA BELEDİYESİ