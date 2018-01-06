ISPARTA DİYANET - SEN BAŞKANI AKCİL’DEN TEPKİ
“Konu mecrasından saptırılıyor”
Diyanet - Sen İsparta Şube Başkanı Osman Akçil, ‘Kız çocuklarının erken yaşta evlenmesi’ hususunda çıkan bazı haberlere tepki göstererek olayın saptırıldığını söyledi. Akçil; “Başkanlığımız ve tüm din görevlileri erken yaşta evliliğin her zaman karşısında durmuş, durmaya da devam edecektir” dedi.
Diyanet - İşleri Başkanlığının demek istediği konunun bazı kişi ve kuruluşlar tarafından bilerek gerçeğinden saptırılmak istendiğini ifade eden Diyanet - Sen İsparta Şube Başkanı Osman Akçil, bunların amaçlarının Diyanet İşleri Başkanlığını yıpratmak ve itibarsızlaştırmak olduğunu söyledi.
AKCİL: “BAŞKANLIĞIMIZI YIPRATMA GAYRETİ İÇİNDE GİRDİLER”
Diyanet- Sen İsparta Şube Başkanı Osman Akçil, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Bu konuda meclisten geçen resmi nikah kararında da ‘çocuk yaşta evliliklerin önünü kesmeye yönelik hukuki
yaptırım kararının' da arkasında Başkanlık görüşü bulunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığına yapılan itibar suikastleri kabul edilemez.
Bazı basın yayın organlarında ‘Kız çocuklarının erken yaşta evlenmesi hususunda Diyanet İşleri Başkanlı-
açıklamalarını çarpıtarak farklı göstermek kabul edilemez bir itibar sui- kastidir. Çocuk yaşta evliliklerin her zaman karşısında duran Diyanet İşleri Başkanlığını her defasında yıpratmak ve itibarsızlaştırmak için • bazı odaklar hınca hınç bir gayret içerisine girmiştir.
“KIZLARIN KÜÇÜK YASTA EVLENDİRİLMESİNE BAŞKANLIĞIMIZ DA KARSIDIR”
Oysa, Başkanlığımız burada ‘Kız çocukları küçük yaşta evlendirilsin’ demiyor. Böyle bir tezi de yok. Hatta, yapılan bütün eğitim seminerlerinde, öncelikli hususun erken yaşta evliliklerin önünün kesmek olduğu kamu oyunun bilgisindedir. Başkanlığın Terimler sözcüğünde açıkladığı husus , kişinin biyolojik gelişiminin iklim şartları açısından da göz önünde bulundurarak , dini sorumlulukların çocuklarda hangi yaşlarda başlayabileceğini tespit etmek için İslam bilginlerinin görüşlerine yer verilmesidir.
“PERVASIZCA BİR ALGI OPERASYONU YAPILIYOR”
Bu ifadeler çocuk yaşta evlenebilmenin şartı değildir. Kısaca kız çocukları 9 yaşında evlendirilebilir iddiası yapılmamakta kız çocukların akıl ve büluğ yaşları ortaya konmaktadır. Her zaman olduğu gibi dinden ve diyanetten rahatsız olanların yaptıkları yüce dinimizi, diyanetimizi, küçümsemek için ortaya koydukları pervasızca saldırılardan başka bir şey değildir. Yapılan tanımlamayı itibarsızlaştırıcı bir algı suikastihe çevirmek akla ziyan bir davranıştır.
Çok kısa bir süre önce, milletin meclisi tarafından alman, başkanlığımızın görüşüne de başvurulduğu resmi nikah kararı, çocuk yaşta evliliklerin önünü kesmeye yönelik hukuki bir girişimdir. Hal böyleyken Diyanet İşleri Başkanlığı için her zaman pusuda bekleyen, dine ve diyanete nasıl zarar verebilirim sorularıyla kafaları bulandıranlar yine hezimete uğrayacaktır” dedi.
Kaynak: Isparta Demokrat Gazetesi