ISPARTA DİYANET - SEN BAŞKANI AKCİL’DEN TEPKİ

“Konu mecrasından saptırılıyor”

Diyanet - Sen İsparta Şube Başkanı Osman Akçil, ‘Kız çocukla­rının erken yaşta evlenmesi’ husu­sunda çıkan bazı haberlere tepki göstererek olayın saptırıldığını söy­ledi. Akçil; “Başkanlığımız ve tüm din görevlileri erken yaşta evliliğin her zaman karşısında durmuş, dur­maya da devam edecektir” dedi.

Diyanet - İşleri Başkanlığının demek istediği konunun bazı kişi ve kuruluşlar tarafından bilerek gerçe­ğinden saptırılmak istendiğini ifade eden Diyanet - Sen İsparta Şube Başkanı Osman Akçil, bunların amaçlarının Diyanet İşleri Başkanlı­ğını yıpratmak ve itibarsızlaştırmak olduğunu söyledi.



AKCİL: “BAŞKANLIĞIMIZI YIPRATMA GAYRETİ İÇİNDE GİRDİLER”

Diyanet- Sen İsparta Şube Başkanı Osman Akçil, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Bu ko­nuda meclisten geçen resmi nikah kararında da ‘çocuk yaşta evlilikle­rin önünü kesmeye yönelik hukuki

yaptırım kararının' da arkasında Başkanlık görüşü bulunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığına yapılan itibar suikastleri kabul edilemez.

Bazı basın yayın organlarında ‘Kız çocuklarının erken yaşta evlenmesi hususunda Diyanet İşleri Başkanlı-



açıklamalarını çarpıtarak farklı gös­termek kabul edilemez bir itibar sui- kastidir. Çocuk yaşta evliliklerin her zaman karşısında duran Diyanet İş­leri Başkanlığını her defasında yıp­ratmak ve itibarsızlaştırmak için • bazı odaklar hınca hınç bir gayret içerisine girmiştir.



“KIZLARIN KÜÇÜK YASTA EVLENDİRİLMESİNE BAŞKANLIĞIMIZ DA KARSIDIR”

Oysa, Başkanlığımız burada ‘Kız çocukları küçük yaşta evlendi­rilsin’ demiyor. Böyle bir tezi de yok. Hatta, yapılan bütün eğitim semi­nerlerinde, öncelikli hususun erken yaşta evliliklerin önünün kesmek ol­duğu kamu oyunun bilgisindedir. Başkanlığın Terimler sözcüğünde açıkladığı husus , kişinin biyolojik gelişiminin iklim şartları açısından da göz önünde bulundurarak , dini sorumlulukların çocuklarda hangi yaşlarda başlayabileceğini tespit etmek için İslam bilginlerinin görüş­lerine yer verilmesidir.



“PERVASIZCA BİR ALGI OPERASYONU YAPILIYOR”

Bu ifadeler çocuk yaşta evlene­bilmenin şartı değildir. Kısaca kız çocukları 9 yaşında evlendirilebilir iddiası yapılmamakta kız çocukların akıl ve büluğ yaşları ortaya kon­maktadır. Her zaman olduğu gibi dinden ve diyanetten rahatsız olan­ların yaptıkları yüce dinimizi, diya­netimizi, küçümsemek için ortaya koydukları pervasızca saldırılardan başka bir şey değildir. Yapılan ta­nımlamayı itibarsızlaştırıcı bir algı suikastihe çevirmek akla ziyan bir davranıştır.

Çok kısa bir süre önce, milletin meclisi tarafından alman, başkanlı­ğımızın görüşüne de başvurulduğu resmi nikah kararı, çocuk yaşta evli­liklerin önünü kesmeye yönelik hu­kuki bir girişimdir. Hal böyleyken Diyanet İşleri Başkanlığı için her zaman pusuda bekleyen, dine ve diyanete nasıl zarar verebilirim so­rularıyla kafaları bulandıranlar yine hezimete uğrayacaktır” dedi.



Kaynak: Isparta Demokrat Gazetesi