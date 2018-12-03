DERİ OSB'DE 3.7 MİLYONLUK YATIRIM

Arıtmanın üzeri kapatılıyor Koku giderici sistem kuruluyor İhale yapıldı, sözleşme imzalandı Isparta’da kötü koku sorununa neden olan Deri OSB’nin kimyasal ve biyolojik arıtmasının üzeri kapatılıyor, koku giderici sistem kuruluyor. 3.7 milyon TL’lik yatırıma BAKA 1.5 milyon TL destek verdi. Isparta’nın kötü koku sorununa en büyük neden olarak gösterilen Deri İhtisas ve Karma OSB’nin arıtmasına büyük bir çevre yatırımı yapılıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ile Valilik makamının verdiği destekle hayata geçirilen projeye, BAKA’da destek veriyor. Deri İhtisas ve Karma OSB’nin biyolojik ve kimyasal arıtmasının üzeri kompozit CTP adı verilen bir malzeme ile kapatılacak. Kapatılan aratımaya koku giderici sistem kurulacak. Bu teknolojik sistem sayesinde kötü koku, gökyüzüne temiz olarak salınacak. Deri OSB Yönetim Kurulu, Isparta için önemli olan bu çevre yatırımı için ihaleyi tamamladı, yüklenici firma ile sözleşme imzaladı. Yapılan ihale sonucunda Deri OSB’nin arıtmasının üzerinin kapatılıp, koku giderici sistem kurulması işini Uşaklı firma, Pul-Tech Frp Kompozit Yapı Teknolojileri kazandı. İhale bedeli ise 3 milyon 140 bin TL+KDV olarak gerçekleşti. KDV ile birlikte yatırımın 3.7 milyon TL tutacağı bildirildi. Çok güçlü referansları olan firma işi 7 ayda tamamlayacak. Deri OSB Yönetim Kurulu Başkanı, ITSO Meclis Üyesi Eşref Bıtrak, Isparta’ya büyük bir çevre yatırımı yaptıklarını söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç’e destekleri için teşekkür eden Bıtrak, “BAKA’nın sağladığı mali destek ile büyük bir projeye imza atıyoruz. Deri OSB’den kaynaklı koku sorununu kökünden çözüyoruz. Başka illerde uygulanan koku giderici sistemi burada kuracağız. Arıtmamızın üstü kapanacak ve koku giderici teknoloji kurulacak. Kötü koku temizlendikten sonra gökyüzüne bırakılacak. Emisyon sistemi ile kötü koku kalmayacak. Sayın Milletvekilimiz Süreyya Sadi Bilgiç’e çok teşekkür ederiz. Isparta için büyük bir yatırım oldu. Çevre duyarlılığını ortaya koyan bir yatırım. 7 ay sonra Deri OSB’den kaynaklı bir koku sorunu olmayacaktır” dedi. 3.7 milyon TL’lik koku giderici sistem için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan 1.5 milyon TL’lik hibe destek verilecek. Geriye kalan kısmı ise Deri OSB tarafından karşılanacak.



Kaynak:Isparta TV