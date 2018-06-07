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Isparta Defterdarlığından Önemli Duyuru!

Isparta Defterdarlığından Önemli Duyuru!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
BASIN AÇIKLAMASI
İSPARTA DEFTERDARLIĞINDAN

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması île Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kanun ile;
  • Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılması,
  • Borçlann taksitler halinde ödenmek suretiyle ödeme kolaylığının getirilmesi,
  • Vergi ihtilaflarının sonlandırılması,
  • İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
  • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,
Amaçlanmıştır.
Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın başvuru dilekçeleri bizzat dairelerimize gelerek veya posta yoluyla ya da internet aracılığıyla Vergi Dairesi Müdürlükleri ile İlçe Malmüdürlüklerimiz tarafından alınmaya başlanmış olup, son başvuru 31 Temmuz 2018 tarihidir.
Vatandaşlarımızın Maliye Bakanlığı olarak Vergi Dairesi Müdürlükleri ile İlçe Malmüdürlüklerine olan gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergi borçları,
Ayrıca çok sayıda vatandaşlarımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarında usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar,
Diğer taraftan YURT-KUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları,
Bu Kanuna göre y a p 11 a n d i r 11 a b i 1 e c e k t i r.
Diğer bir husus ise; bu Kanun ile vatandaşlarımızın Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere olan borçları yanında TOBB, TESK, TÜRMOB ve Türkiye Barolar Birliği’ne olan borçların da ilgili birimlere ödenebilme imkanı getirilmiştir.
Değerli vatandaşlarımızın dairelerimize ve ilgili kurumlara müracaatlarınızı bekliyor ve “ben bu Kanunu duymadım” diyen vatandaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.
Kanunla ilgili her türlü sorunuza ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0189 VİMER aracılığıyla cevap alabileceksiniz.
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ISPARTA HABER
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