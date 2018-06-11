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7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, Kamuoyunda 2/B Yasası olarak bilinen, 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 7’ eklenerek;
- 2/B taşınmazlarına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri,
- Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin ise ödeme süreleri, (başvuru süresi 7 Eylül 2018 tarihinde sona erecektir)
Buna göre, 6292 sayılı Kanun kapsamında;
1) 2/B taşınmazlarına ilişkin;
a) Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi,
b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi,
c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,
2) Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin;
a) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi,
b) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,
30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmış olup, tüm hak sahipleri, 30 Kasım 2018 tarihine kadar İl Merkezinde Isparta Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne, İlçelerde ise İlçe Malmüdürlüklerine başvuru ve ödeme yapabileceklerdir.
Satış bedellerine, başvuru ve ödeme tarihine göre ayrıca enflasyon farkı/gecikme zammı ilave edildiğinden, erken başvurmaları ve ödeme yapmaları hak sahibi vatandaşlarımızın lehine olacaktır.
Kamuoyuna önemle duyurulur. 08/06/2018