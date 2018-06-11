2/B Yasası

2/B taşınmazlarına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri ,

, Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin ise ödeme süreleri , ( başvuru süresi 7 Eylül 2018 tarihinde sona erecektir )

30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmış

sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, Kamuoyundaolarak bilinen,sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 7’ eklenerek;Buna göre,sayılı Kanun kapsamında;a) Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi,b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi,c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,a) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi,b) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,olup, tüm hak sahipleri, 30 Kasım 2018 tarihine kadar İl Merkezinde, İlçelerde isebaşvuru ve ödeme yapabileceklerdir.Satış bedellerine, başvuru ve ödeme tarihine göre ayrıca enflasyon farkı/gecikme zammı ilave edildiğinden,Kamuoyuna önemle duyurulur. 08/06/2018