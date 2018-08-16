2018-2019 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig grupları belli oldu.
80 ilden 151 takımın katılacağı BAL'da 8 grup 14 takımdan, 3 grup ise 13 takımdan oluştu. Gruplarını birinci sırada tamamlayan on bir ekibin karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, dokuz takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.
22-23 Eylül 2018 tarihlerinde başlayacak 2018-2019 Spor Toto Bal müsabakaları fikstür çekimi ise Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.
Isparta Davrazspor
Aydınspor
Kuşadasıspor
Sökespor
Didim Belediye
Tavas Belediyespor
Denizli Kale belediyespor
Serinhisarspor
Yatağanspor
Ortaca bld.
Manavgat belediye
Konyaaltı Belediyespor
Kepez belediye