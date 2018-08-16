2018-2019 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig grupları belli oldu.



80 ilden 151 takımın katılacağı BAL'da 8 grup 14 takımdan, 3 grup ise 13 takımdan oluştu. Gruplarını birinci sırada tamamlayan on bir ekibin karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, dokuz takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.



22-23 Eylül 2018 tarihlerinde başlayacak 2018-2019 Spor Toto Bal müsabakaları fikstür çekimi ise Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.





Isparta Davrazspor

Aydınspor

Kuşadasıspor

Sökespor

Didim Belediye

Tavas Belediyespor

Denizli Kale belediyespor

Serinhisarspor

Yatağanspor

Ortaca bld.

Manavgat belediye

Konyaaltı Belediyespor

Kepez belediye

