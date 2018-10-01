Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup’ta mücadele eden Isparta Davrazspor, Konyaaltı Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.BAL 7.Grup’ta mücadele eden Isparta Davrazspor, Isparta Atatürk Stadı’nda Konyaaltı Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşmanın 26. dakikasında Isparta Davrazspor’dan İsmail Odabaşı’nın kendi kalesine attığı golle skor 0-1 oldu. İlk yarıda başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.Maçın ikinci devresinde, aradaki farkı kapatmak isteyen Isparta Davrazspor 88. dakikada Deniz Boztepe ile bulduğu golle skoru eşitledi: 1- 1.Maçın kalan dakikaları ve uzatmalarda başka gol olmayınca, Konyaaltı Belediyespor ile kendi evinde berabere kalan Pembe - Yeşilli takım, 1 puana razı oldu.İHA