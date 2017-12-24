ISPARTA DAVRAZSPOR HABERLERİ

İsparta Davrazspor, yarın kendi saha ve seyircisi önünde son derece önemli bir maça çıkacak. Yeşil - - Pembeli ekip grup lideri Serik Belediyespor ile kar­şılaşacak. Atattürk Stadyumundaki maç saat 14.00'te başlayacak.Geçen haftayı deplasmanda oynadığı Mut İdmanyurdu Belediyespor maçında berabere kalarak kapatan İsparta Davrazspor, gözünü bu hafta sopu yani yarın kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Serik Belediyespor maçına çevirdi. Bilindiği gibi;Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7. Grupta İsparta’yı temsil eden İsparta Davrazspor ligin onikinci maçını deplasmanda Mut İdmanyurdu Belediyespor takımı ileyaparak sahadan 2 - 2’lik beraberlikle ayrılıp altın değerinde iki puan kaybetmişti.Yeşil - Pembeli ekip, grupta 13. Haftaya girilirken 26 puanla puan durumunda 2. Sırada bulunuyor. Grup lideri ise, İsparta Davrazspor’unşampiyonluk yarışındaki rakibi Serik Belediyespor.Şuana kadar oynadığı 12 maçın 7’sini kazanıp 5’inden beraberlikle ayrılan İsparta Davrazspor, Mut İdmanyurdu Beledi­yespor maçının ardından bir günlük izinden sonra, geçtiğimiz Salı günü sabah toplanarak Teknik Direktör Murat Gökhan Çelebi nezaretinde ça­lışmaya başlayarak çalışmalarını dünkü son antrenmana kadar sür­dürdü.Bölgesel Amatör Lig 7. Grubun bu haftaki en önemli maçı niteliğindeki İsparta Davrazspor Serik Belediyes­por maçı yarın İsparta Atatürk Sta­dında oynanacak ve karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.İsparta Davrazspor’un yarın kendi sahasında yapacağı Serik Belediyes­por maçını İzmir Bölgesi hakemlerinden Emre Bulut yönetecek. Bulut’un yardım­cılıklarını ise; yine aynı bölge hakemle­rinden Gökhan Takatas ve Tolua Atasoy yapacaklar. Maçın dördüncü hakemi ise yine İzmir Bölgesinden Niyazi Aykan Ceylan. .Öte yandan, sürekli berabere kala­rak rakibi arasındaki puan farkını 8’e kadar çıkaran İsparta Davrazspor’da ta­raftarlar yarınki maça da gelerek takım­larını destekleyecekler. Ancak, takım rakibi ile berabere kalır veya mağlup olursa ikinci yarı tribünler boş olacak. Zira, Yeşil - Pembeli ekip galip gelmesi halinde rakibi ile arasındaki puan farkını 8’den 5’e indirip ikinci yarı bir ihtimal şampiyonluk şansını yakalayacak. Be­rabere kalması veya mağlup olması du­rumunda ise Serik Belediyespor, büyük bir ihtimalle grupta şampiyon olacak.,