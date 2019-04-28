Isparta Davrazspor bugün Atatürk Stadyumu'ndaki play out maçında Isparta 1. Amatör Ligi şampiyonu Emrespor'la karşılaştı. Emrespor 23. dakikada Alper Enes Kahraman ile 1-0 öne geçerken, Davrazspor'un beraberlik gölü 45+1'de Ümit Kocabaş'tan geldi. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yardıda gol olmayınca maç uzatmalara gitti. Maçın ilk uzatma yarısı da 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Maçın ikinci uzatma yarısında Davrazspor 107. dakikada Deniz Boztepe ile 2-1 öne geçti. Maçın skoru dakika 120+2'de Davrazspor'dan gelen golle beli oldu. Maç Davrazspor'un 3-1 üstlünlüğü ile sona erdi.Bu skorla gelecek sezon İlimizi Bölgesel Amatör Ligi'nde(BAL) Isparta Davrazspor temsil edecek.