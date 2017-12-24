ISPARTA DARIDERESİ HABERLERİ

Darıderesi 2 Barajının 2019’da Bitirilmesi HedefleniyorOrman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Isparta’da inşa edilen ve 45 milyon TL’ye mal edilecek olan Darıderesi 2 Barajı’nda çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Barajın tamamlanarak devreye alınması ile Isparta şehir Merkezi’nin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı garanti altına alınacak.“Yıllık 8 Milyon Metreküp Su Sağlanacak”Çalışmalara ara verilmeden devam edilen Merkez Darıderesi 2 Barajı temelden 64 metre yükseklikte inşa ediliyor. Isparta şehir merkezine yıllık 8 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlanacak baraj ile şehre 2050 yılına kadar su temin edilecek.Kaya ocağı ulaşım yolu ve rölakasyon yolu tamamlanan barajda şu an itibariyle yüzde 30 fiziki gerçekleşme sağlandı. Ispartalılarınhasretle beklediği barajın 45 milyon TL’ye mal edilmesi planlanıyor.Barajın 2019’da Bitirilmesi HedefleniyorOrman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Isparta’ya muazzam yatırımlar yaptıklarını belirterek şunları söyledi:“Bu muazzam yatırımlardan biri olan Darıderesi 2 Barajı’nda çalışmalara hızla devam ediyoruz. Barajı hizmete açarak yıllık 8 milyon metreküp içme suyu sağlayacağız. Böylece Isparta’nın 2050 yılına kadar oluşacak su ihtiyacını karşılayacağız. Hızla inşa ettiğimiz barajı 2019 yılı içinde bitirmeyi hedefliyoruz.