Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Isparta’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Isparta’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
  - Isparta’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi  
    
Isparta’da 6 gün önce meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.  
  Kaza 14 Mart günü Isparta-Burdur dağ yolu üzerindeki Yakaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Makbule T. yönetimindeki 07 NA 1809 plakalı otomobille Ali A. (83) idaresindeki 15 NB 238 plakalı araç kafa karaya çarpıştı. Kazada, Ali A., Makbule T, Emsal A. ve Ali İhsan A. hastanelere sevk edildi. 
  Yaralılardan Ali A. 16 Mart’ta, Makbule T. de dün tedavi gördüğü Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi Burdur’da defnedildi.  

  ISPARTA (İHA)
 
AW338754_01AW338754_02

                            
ISPARTA HABER AJANSIISPARTA HABERLERİHABERLERHABERTRAFİK KAZASI
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Isparta Şehir Hastanesinin 1. kuruluş yıldönümü kutlandı
Isparta’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi
Abdest alırken paralarını çaldılar
Milletvekili Bilgiç, Isparta hizmetlerini değerlendirdi
İNSUYU MAĞARASI ZİYARETE AÇILDI
Isparta'da Genç aşçılara madalya
Tüm annelere 149 lira ödeme
Başbakan Yıldırım imzaladı! Memurluk müjdesi
Isparta’da unutulan valiz paniğe neden oldu
ÖNDER ŞEKERLEME AVM YENİ ŞUBE AÇIYOR
Isparta Esnafından TSK^ya destek
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde devir teslim yapıldı
EVİNİZDE ÖNLEMİNİZİ ALIN GÜVENLİ YAŞLANIN
Bunu yapanın hesabına devlet 30 bin TL yatırıyor
Ev sahipleri dikkat! Son 1 hafta
Isparta için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Isparta'da öğrencilerden mum ışıklarıyla ‘Dur yolcu’ mesajı
Bakanlıktan yeni taşeron genelgesi
Hat Sanatçısı Eyisaraç'tan Mehmetçik'e destek
ÇAYBOYUNDA KANAL TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Isparta'da bu bölgelerde su kesintisi olacak!
Şeker hastasına emeklilik hakkı
İşe giriş tarihine göre emeklilik tarihi
Altında büyük fırsat! 26 Mart'ta başlıyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Zeytin Dalı Harekatı'nın KahramanlarıZeytin Dalı Harekatı'nın Kahramanları
Yaptığı sistemle 2 yılda 2 milyon kazandı!Yaptığı sistemle 2 yılda 2 milyon kazandı!
Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!
Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
Zeytin Dalı Harekatı'nın KahramanlarıYaptığı sistemle 2 yılda 2 milyon kazandı!Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliği
isparta perdeISPARTA ÇOCUK GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA KOMBİSİ OLANLAR BU HABERE DİKKATISPARTA'DA KOMBİSİ OLANLAR BU HABERE DİKKAT15 Mart 2018
ISPARTA'DA ASIRLIK ANIT AĞAÇLAR TESCİLLENDİISPARTA'DA ASIRLIK ANIT AĞAÇLAR TESCİLLENDİ16 Mart 2018
Bu numaraya dikkat! 2 bin liralık fatura çıkarıyorBu numaraya dikkat! 2 bin liralık fatura çıkarıyor14 Mart 2018
Bunu yapanın hesabına devlet 30 bin TL yatırıyorBunu yapanın hesabına devlet 30 bin TL yatırıyor19 Mart 2018
IYAŞ 8. ŞUBESİNİ AÇTIIYAŞ 8. ŞUBESİNİ AÇTI14 Mart 2018
Borcu olanlar dikkat! Son tarih belli olduBorcu olanlar dikkat! Son tarih belli oldu15 Mart 2018
Isparta’ya bağımlılık tedavi ve rehabilitasyon merkezi açılıyor Isparta’ya bağımlılık tedavi ve rehabilitasyon merkezi açılıyor 14 Mart 2018
Isparta'da Su ürünlerinde av yasağı başlıyorIsparta'da Su ürünlerinde av yasağı başlıyor14 Mart 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Tamamen değişiyorCumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Tamamen değişiyor15 Mart 2018
İşe giriş tarihine göre emeklilik tarihiİşe giriş tarihine göre emeklilik tarihi19 Mart 2018
Şeker hastasına emeklilik hakkıŞeker hastasına emeklilik hakkı19 Mart 2018
SGK'ya bildirmeyen yandı! Ağır cezası varSGK'ya bildirmeyen yandı! Ağır cezası var17 Mart 2018
Vatandaşa müjde! O parayı devlet karşılıyorVatandaşa müjde! O parayı devlet karşılıyor14 Mart 2018
Isparta'daki Taşeron işçiler bu habere dikkat!Isparta'daki Taşeron işçiler bu habere dikkat!16 Mart 2018
Altında büyük fırsat! 26 Mart'ta başlıyorAltında büyük fırsat! 26 Mart'ta başlıyor19 Mart 2018
ÖNDER ŞEKERLEME AVM YENİ ŞUBE AÇIYORÖNDER ŞEKERLEME AVM YENİ ŞUBE AÇIYOR19 Mart 2018
ISPARTA'DA TEMSİLİ ASKERLİK UYGULAMASIISPARTA'DA TEMSİLİ ASKERLİK UYGULAMASI15 Mart 2018
Torba yasada müjde! Parasını devlet ödeyecekTorba yasada müjde! Parasını devlet ödeyecek15 Mart 2018
Isparta Belediyesinden yeni huzurevi müjdesi Isparta Belediyesinden yeni huzurevi müjdesi 14 Mart 2018
Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı17 Mart 2018