- Isparta’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldiIsparta’da 6 gün önce meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.Kaza 14 Mart günü Isparta-Burdur dağ yolu üzerindeki Yakaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Makbule T. yönetimindeki 07 NA 1809 plakalı otomobille Ali A. (83) idaresindeki 15 NB 238 plakalı araç kafa karaya çarpıştı. Kazada, Ali A., Makbule T, Emsal A. ve Ali İhsan A. hastanelere sevk edildi.Yaralılardan Ali A. 16 Mart’ta, Makbule T. de dün tedavi gördüğü Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi Burdur’da defnedildi.ISPARTA (İHA)