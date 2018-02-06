Isparta’da araçlardan yaklaşık 3 bin 400 TL değerinde elektronik malzeme hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3’ü çocuk, 4 kişi yakalandı.Olay 2-5 Şubat tarihlerinde kent merkezindeki Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, farklı günlerde araçlardan yaklaşık 3 bin 400 TL değerinde subwoffer, hoparlör, oto teypi ve Led TV çaldıkları öne sürülen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kayıplara karıştı.Durumun polise bildirilmesi üzeri harekete geçen Isparta Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kısa süre sonra çalınan Led TV’nin bir elektronikçiye satıldığı bilgisini alan polis, kimliği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen M.Ö.D. (19) ile suça sürüklenen R.A. (14) A.T. (17) ve A.B. (16) kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı yerde ise 2 adet subwoffer, 2 adet hoparlör, 1 adet oto teybi, 1 adet 106 ekran Led TV ele geçirildiği öğrenildi.Söz konusu araç ile başka araçlardan çalındığı tahmin edilen malzemeler emniyette muhafaza altına alınırken, 3’ü çocuk 4 şüpheli ise gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.ISPARTA (İHA)