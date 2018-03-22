Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü Nurettin Gider’i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına attığı suçlamasıyla yargılanan sanık Nevin Yıldırım için Yargıtay tarafından yerel mahkemeye usül yönünden yeniden görülmesi adına geri gönderilen davada karar değişmedi. Yerel Mahkeme, sanık Yıldırım için meşru müdafaa ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmederek, ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.Isparta Yalvaç’ın Koruyaka köyünde 2012 yılında, kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği Nurettin Gider’i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına attığı suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası alan Nevin Yıldırım, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından usul yönünden kararın bozulmasının ardından yeniden yargılanmaya başladı.Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Türkiye’deki çeşitli illerde bulunan kadın derneklerinden gelen yaklaşık 30 kadın ile 8'i Nevin Yıldırım'ı savunmak üzere toplam 9 avukat katıldı.Mahkeme heyeti, yapılan kimlik tespitinin ardından sanık Nevin Yıldırım'ın avukatlarının verdiği savunmaları okuyarak dosyaya koydu. Savunmaların okunması sonrasında davaya tutuklu bulunduğu Antalya Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Nevin Yıldırım'a da söz hakkı verildi.Sanık Yıldırım, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek farklı bir savunma yapmadı. Mahkeme heyeti tarafından sorulan iddia makamı, önceki mütalaasını tekrar etti. İddia makamı, sanığın 'kasten öldürme' suçunu işlediğine kesin kanaat getirildiğini ve suçun işleniş bakımıyla tahrik unsurlarının uygulanmamasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.Yaklaşık 5 saat süren ve 2 kez ara verilen duruşmada mahkeme heyeti Nevin Yıldırım'a karar öncesi son sözünü sordu. Yıldırım, "Avukatlarımın savunmalarına katılıyorum, başka bir diyeceğim yok" dedi.Sanık avukatı Derya Demirkılınç, mütalaaya itiraz ederek sanık Yıldırım'ın sürekli tecavüze uğradığını, bunun neticesinde bu cinayeti işlediğini belirterek, "Müvekkilim rızaya dayalı bir cinsel ilişki yaşamamış, maktulle gönül ilişkisi yoktur. Şayet öyle olsaydı maktulle kaçar, evi terk ederdi. Kasıklarına hedef alınmış olması rızaya dayalı olmayarak ilişkiye giren kadınların davranış biçimi olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle ağır tahrik hükümlerinin uygulanması ve yattığı ceza süresi göz önünde bulundurularak tahliyesini talep ediyoruz" dedi.Mahkeme heyeti verdiği kararda sanık Yıldırım'ın 'kasten öldürmek' suçunu işlediğinin sabit olduğunu, bu nedenle ömür boyu hapisle cezalandırılmasına, meşru müdafaa ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmedildiğini açıkladı.Nevin Yıldırım’ın yargılandığı davayı başından bu yana takip eden ve her celsede Yalvaç'a gelerek sanığa destek olan kadın kuruluşu mensupları temyiz yoluna gideceklerini belirtti.ISPARTA (İHA)