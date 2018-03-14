Isparta’da çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak adına öğretmenlerinin desteğiyle ‘Çevre Polisi’ projesini hayata geçiren ilkokul öğrencileri, Vali Şehmus Günaydın’ı ziyaret etti.Isparta’da Alaybeyoğlu İlkokulu öğrencileri çevre bilincini ve farkındalığını arttırmak amacıyla oluşturdukları ‘Çevre Polisi’ projesini yaptıkları ziyarette Vali Şehmus Günaydın’a anlattılar. Öğretmenleri eşliğinde Vali Şehmus Günaydın ile buluşan öğrenciler, ‘Çevre Polisi’ olarak amaçlarını, yürüttükleri çalışmaları ve çevreyle ilgili görüşlerini aktardılar.Öğrenciler, özel şapka ve yelek giyerek çevrenin korunması, doğal kaynakların idareli kullanılması ve geri dönüşüm konularında büyükleri ve arkadaşlarını bilgilendirdi.Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti paylaşan Vali Günaydın, öğrencilere göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.Temiz, sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre için, bilinç oluşturmak adına uygulanan projenin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Vali Günaydın, öğrencilerin yürüttükleri projenin yakın zamanda başlattıkları ‘Sıfır Atık’ projesiyle uyum sağladığını belirtti.Vali Günaydın, teknoloji bağımlılığı ile ilgili olarak da öğrencilere bilgi vererek, akıllı cep telefonlarıyla vakit geçirmek yerine ders çalışmayı ve kitap okumayı tavsiye etti.Vali Günaydın minik misafirlerine çeşitli ikramlarda bulunduktan sonra tek tek uğurladı.ISPARTA (İHA)