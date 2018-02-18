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Isparta’daki halk oyunları yarışmalarına yoğun ilgi

Isparta’daki halk oyunları yarışmalarına yoğun ilgi
ISPARTA
G.Tarihi: 18.02.2018 15:43
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böcüzade
  - Isparta’daki halk oyunları yarışmalarına yoğun ilgi  


 Isparta’da gerçekleştirilen Kulüpler Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.  
  Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun (THOF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Isparta Kulüplerarası İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Isparta 6 Mart Spor Salonu’nda 2 gün boyunca devam eden yarışmalar, birbirinden heyecanlı performanslar ve renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacıların yöresel kıyafetlerle farklı koreografiler sergilediği gösterilere, vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi. Yaklaşık bin 200 seyirci kapasiteli salona gelen 2 bine yakın seyirci yarışmaları ayakta izledi.

  “Halkımız çok yoğun ilgi gösteriyor”
   Halk Oyunları Isparta Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Alper Deşik, “Görüyorsunuz, tribünler dolu, sahneler dolu. Isparta müzikleri, yöremiz cıvıl cıvıl. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Çünkü, bu bir yöresel kültür. Her yerde, düğünde, bayramda, her yerimizde bizim halk oyunlarımız var. Çok eskilerden gelen kültürümüzü aktarıyoruz. Dolayısıyla halkımızın ilgi göstermesi çok doğal diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
  Yarışmaların ardından jürinin yaptığı puanlamalar sonrasında açıklanan kategori ve gruplara göre dereceye giren ekipleri ise şöyle:
  “Küçükler Geleneksel Düzenlemesiz Dalda: 1.Isparta HEM ve ASO SK 86.33 puan 2. Yıldız SK 84.66 puan 3. Eğirdir HEM SK 84.00 puan,  Küçükler Geleneksel Düzenlemeli Dalda: 1.Hızırbey Orta Okulu SK 1. Ülkü SK 89 puan 2. Eğirdir HEM SK 87.00 puan 3.Isparta HEM ve ASO SK 87.00 puan,  Gençler Geleneksel Düzenlemesiz Dalda: 1.Isparta Anadolu Sağlık Meslek Lisesi SK 2.Bahçeşehir Spor Kulübü 89.00 puan,   Büyükler Geleneksel Düzenlemesiz Dalda: 1.Isparta HEM ve ASO SK 91.33 puan , Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Dalda: 1.Eğirdir HEM SK 89.00 puan 2.Isparta HEM ve ASO SK 87.66 puan , Gençler Geleneksel Düzenlemeli Dalda: 1.Isparta Belediyesi SK 89.60 puan  Büyükler Geleneksel Düzenlemeli 1.Eğirdir HEM SK 88.3 puan”.

  ISPARTA (İHA) 


















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