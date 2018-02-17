- Isparta’daki 8 akaryakıt istasyonuna baskın



Kocaeli merkezli 72 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, Isparta merkez ve 6 ilçesinde akaryakıt istasyonlarında kaçakçılık, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı suçlarıyla ilgili 8 işyeri sahibinin ifadesi alındı.

Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütlü olarak kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olmak üzere, ‘Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sabaha karşı eş zamanlı olarak Isparta il merkezi ve Eğirdir, Aksu, Senirkent, Gelendost, Yalvaç, Şarkikaraağaç ilçelerinde 8 akaryakıt istasyonuna operasyon düzenlendi.

Adli işlem süresince otomasyon internet bağlantılarının kesilerek arama, el koyma ve imaj alma işlemi yapılan 8 işyeri sahibi ise gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerin daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.



ISPARTA (İHA)

