Isparta’daki 2 polis merkezi güçlendirme tadilatı dolayısıyla taşındı

Isparta’daki 2 polis merkezi güçlendirme tadilatı dolayısıyla taşındı
ISPARTA
G.Tarihi: 18.09.2018 17:37
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Isparta Düğün Salonları
  - Isparta’daki 2 polis merkezi güçlendirme tadilatı dolayısıyla taşındı   
  
 - Isparta’da  Gülistan ve Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkezleri tadilat nedeniyle farklı adreslerde hizmet verecek.   
 Isparta'da faaliyet gösteren 3 polis merkezinden 2’si yapılan hizmet binası güçlendirme tadilatları dolayısıyla farklı adreslerde hizmet vermeye başladı. Tadilat dolayısıyla Gülistan Mahallesi’nde yer alan Gülistan Polis Merkezi kent merkezinde daha önceleri Çocuk Şube Müdürlüğü olarak kullanılan İstiklal Mahallesi 1109. Sokaktaki binaya, Sanayi Mahallesi’nde bulunan Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkezi ise geçici olarak Çünür Mahallesi’ndeki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak kullanılan binaya taşındı. 
  Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen hizmetlerin aksamaması adına vatandaşların bu konuda bilgisi olması gerektiğine dikkat çekilirken, söz konusu tadilatların da kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. 
  Öte yandan, 2 polis merkezindeki hizmet binası adres düzenlemesinin geçici olduğu ve bir süre sonra mevcut adreslere geçileceği ifade edildi. 



İHA                         
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