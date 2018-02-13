Isparta’da bir binanın 4.katından düşerek öldüğü belirlenen kadının kocası, eşinin öldüğü haberini polis merkezine kayıp müracaatında bulunmak üzere gittiğinde öğrendi.Isparta kent merkezinde bir binanın 4.katından düştüğü tahmin edilen kadın hastanede öldü. Edinilen bilgiye göre, olay saat 12.30 sıralarında Gazikemal Mahallesi 121.Cadde üzerinde bulunan Özlem Apartmanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Songül Gülgönül isimli 38 yaşındaki kadın, 4 katlı binanın en üst katından düşerek ağır yaralandı.Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı olan kadını ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Talihsiz kadının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın yaşandığı bölgede polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak inceleme çalışmaları başlatırken, olayın kaza ya da intihar olup olmadığı konusundaki tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Eşinden bir süre haber alamaması üzerine Ali Gülgönül’ün, saat 13.00 sıralarında Gülistan Polis Merkezi’ne giderek kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi. Kısa süre sonra hayatını kaybeden kadının kimliğinin tespit edilememesi üzerine polis ekipleri tarafından şahsa teşhis ettirilen kadının, Ali Gülgönül’ün eşi olan Songül Gülgönül olduğu belirlendi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.