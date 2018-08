- Isparta’da düzenlenen 4. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşi Müsabakaları’nda, finalde rakibi Recep Kara’yı yenen Mehmet Yeşilyeşil başpehlivan oldu.Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri Müsabakaları’na 14 kategoride toplam 703 güreşçi katıldı.Türkiye’nin birçok ilinden yoğun katılımla gerçekleştirilen müsabakalar, sabah saatlerinde başladı.Isparta Belediyesi 4. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri Müsabakaları’na MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti Isparta milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, çeşitli illerden gelen sayıda belediye başkanı, spor ve siyaset camiasından öne çıkan isimler ile güreş dünyasına ismini altın harflerle yazdıran efsane isimler ve binlerce vatandaş katıldı.Sabahın erken saatlerinde başlayarak hava kararıncaya dek süren müsabakalar kapsamında, her kategoride ilk 3’te dereceye giren 4’e sporcuya madalya ve kupa verilirken, baş - başaltı ve küçük büyük orta boy kategorilerinde birinciliği göğüsleyen pehlivanlara da ayrıca altın kemer hediye edildi.Müsabakalarda baş ve başaltı pehlivanlık mücadeleleri katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.Başpehlivanlık müsabakalarının ilk turunda, geçen yılın Isparta Başpehlivanı Mehmet Yeşilyeşil ile 657.Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Başpehlivanlık unvanını kazanan Orhan Okulu mücadele etti. Mücadele esnasında çarpışan pehlivanlardan Okulu’nun kaşında meydana gelen açılma nedeniyle sağlık ekiplerinin gerekli müdahale süresi tamamlandığından, Yeşilyeşil galip oldu.Başpehlivanlık müsabakalarında yarı finalde Mehmet Yeşilyeşil İsmail Balaban’ı yenerken, Recep Kara da Hamza Köseoğlu’nu mağlup ederek finale yükseldi.Finalde karşılaşan Yeşilyeşil, rakibi Kara’yı finalde yenerek, Isparta Belediyesi 4. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde geçen yıl elde ettiği başpehlivanlık unvanını devam ettirdi.Isparta’da güreşe olan ilginin, düzenlenen müsabakalar sayesinde her geçen gün arttığını ve pehlivanların Isparta güreşlerine ilgisinin de aynı yönde olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bir ilgi artışı var ve bu beni çok mutlu ediyor” dedi.Önümüzdeki yıl düzenlenecek olan 5. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri Müsabakaları’nın, henüz inşa çalışması süren Mustafa Kemal Atatürk Arenası’nda yapılacağını belirten Belediye Başkanı Günaydın, “Bu güreşlerimizi, layıkıyla, adını henüz şimdi koyduğum Mustafa Kemal Atatürk Arenası’nda gerçekleştireceğiz. Bu ilginin önümüzdeki yıl daha da artmasını ümit ediyorum. Güreş şanımızı ve Türk gücünü buralarda dünyaya göstermek istiyoruz. Ben bu işe önem veriyorum, önemli olması gerektiğini biliyorum. Belki yer yer bizim güreş dünyamızda ilginin zayıfladığı dönemler olmuştur. Ama bizim yaptığımız son dönemdeki bu organizasyonlar, çevre illerdeki diğer belediyelere de örnek teşkil ediyor, ilgiyi artırıyor. Yani özet olarak, Türk güreşi şahlanacak. Şahlanırken de dünyaya duyurulacak” diye konuştu.Türk güreşine yakışır çalışmalar yaparken, ödüllerin de aynı oranda teşvik edici nitelik taşıması gerektiğine dikkat çeken Başkan Günaydın, “Ödüllendirme yaparken aldatıcı olmamak lazım. Isparta dışındaki yerlerde, 2 kez başpehlivanlığı alıyorsunuz, üçüncüyü alamadığınızda kemeri de alamıyorsunuz. Bu bana çok kötü geliyor. Ben bunu Türk güreşine göre çok uygunsuz görüyorum. Pehlivana gereken saygı gösterilmemiş gibi oluyor. Ama bizim burada her seferinde altın kemer veriliyor. Öyle başkalarının yaptığı gibi bakırın üzerine altın değil gerçek altın kemer veriyoruz. Başa verdiğimiz 3 tane altın kemeri diğer 2 kategoriye de veriyoruz. Onlar da zamanla önem verildiklerini ve önemli olduklarını hissetsinler diye bunu yapıyoruz. Ayrıca, Isparta güreşlerinde her yıl altın kemer verildiği gibi 3. kez başpehlivanlık alınırsa, 4. kemeri de veriyoruz” şeklinde konuştu.Katılımın yoğun olduğu müsabakalarda, vatandaşlara gönülden teşekkür ettiğini ifade eden Günaydın, şunları söyledi:“Güreş, bizim özümüz, kimliğimiz. Bu güreşleri 2 bin yıldan bu yana yalnızca Türkler yapıyor. Seyircilerimiz de buna değer verdiği için ben kendilerine hem teşekkür ediyorum hem de sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”Isparta Belediyesi’nin düzenlediği 4. Geleneksel Yağlı Güreş Müsabakaları’nda geçen yıl güreş ağası seçilen Belediye Meclisi Üyesi Musa Kaya, yapılan açık artırma sonucu ağalığı bu yıl 332 bin TL ile iş adamı İzzettin Dikmen’e devretti.Bu yıl elde ettiği başpehlivanlık unvanı ile ikinci kez altın kemer kazanan Mehmet Yeşilyeşil ise duygularını şöyle ifade etti:“Ben geçen yıl yaşadığım duygulu anlardan sonra bu sene de gösterilen apayrı sevgiden dolayı yine duygulandım. Bu karşılıksız bir sevgi. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O yüzden ‘Bugün Ispartalılar için güreşeceğim’ diye gönlümden geçirdim. Çünkü, burada (öğretmenlikte) 8. yılıma gidiyorum, Aksu Karaöz’lüyüm ama tayin istemedim. Ben, burada huzurluyum ve mutluyum, bana gösterilen sevgiye layık olmaya çalışıyorum. Bugün Isparta bambaşkaydı. Ben hem Antalyalı hem de Isparta Senirkent Büyükkabaca Ortaokulu ile anılıyorum. Onun için ben üzerime düşeni de yapmaya hazırım. İnşallah, görev yaptığım Senirkent’ten de güzel pehlivanlar çıkarabilirsek, ne mutlu bize. Kurslarımızı açtık, antrenmanlarımızı sürdürüyoruz.”Yeşilyeşil son olarak, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.İHA