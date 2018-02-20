Isparta Belediyesi, Gölcük yolu ile İstanbul yolu arasında kalan bin 800 dönümlük alanda yeni mahalle kurma çalışmalarına devam ediyor.Isparta Belediye Başkanı Ziya Günaydın, Gölcük Yolu ile İstanbul Yolu arasında kalan bin 800 dönümlük alanda yeni şehir kurulması amacıyla başlatılan, yol açım ve altyapı çalışmalarını inceledi. İmara açılan bölgenin Isparta’nın en büyük mahallelerinden birisi haline geleceğini belirten Günaydın, “Bölgede yol açım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kodlanarak açılan yollarda hemen altyapı çalışmalarımızı da başlatmış durumdayız” dedi. İmar alanı içerisinde 35-40 dönüm arasında 8 adet yeşil alanlar bırakıldığını kaydeden Günaydın, “Şehrimizin hiçbir mahallesinde böylesine yeşil alanlar yok. Hükümet meydanı 4 dönüm, biz burada her biri 35-40 dönüm arasında 8 adet yeşil alan oluşturduk. Şehrimiz gelişiyor, yine diğer taraftan da fuar alanımızın bulunduğu alanda 114 dönümlük meydan bulunuyor.”Yusuf Ziya Günaydın, “Yeni oluşturulan bu mahallemiz için en büyük caddeleri, yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını koyduk. 100 senede geçse artık bu bozulmayacak. Bu alanları ve sorunları ilk imarla çözebilirsiniz. Sıfırdan, şehircilik bilincine uyarak bu çalışmaları yapıyoruz. Yeni bir şehir daha doğdu. ‘Raylı sistem’ diyorlar, uzmanı olmayan kişiler konuşuyor. Bu bölgemizde raylı sistem yerlerini de bırakıyoruz. Çift yollar yapılıyor, raylı sistem yapılabilecek. Trafik sorunu çözülerek gidilecek. Yol genişlikleri ve diğer özellikleriyle ileri tarihlere hitap edecek. Tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmaların Isparta’mıza, Türkiye’mize örnek olmasını diliyor, hayırlı olsun dileklerinde bulunuyorum” dedi.ISPARTA (İHA)