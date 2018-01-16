Isparta’da Veteranlar maçı

Isparta’da gerçekleştirilen Veteranlar hazırlık maçında Eğirdir, Isparta’yı 6-5 mağlup etti.

Eğirdir Veteranlar takımı Eğirdir stadında Isparta Veteranlar takımını ağırladı. Karşılaşmada 2-0 yenik düşmesine rağmen Eğirdir Veteranlar Isparta Veteranları 6-5 mağlup etti. Kadrosunu eski futbolcular Hasan Er ve Turgut Kul'u ile güçlendiren Eğirdir Veteranlar Antalya ve Eğirdir'de hazırlık maçları oynamaya devam edeceklerini ve Veteranlar turnuvasına kadar hazır olmayı amaçladıklarını belirttiler.

Eğirdir Veteranlar Takımı ise şu isimlerden oluşuyor: Nuri Mancar, Emrah Toprak, Uğur, Yasin Çetinkaya, Mustafa Özongun, Önder Topçu, Mehmet Zorkol, Turgut Kul, Hasan Er, Veli Nehir, Mahmut Oruç, Ömer Faruk Karamürsel, Erdal Kul, Volkan Arıkan, Duruler Samyürek, Ali Baştok ve Murat Bozaykut.



ISPARTA (İHA)