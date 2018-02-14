Isparta’da sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Bahçelievler Mahallesi’nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda C.O.G, G.G, İ.S, S.Y, A.Y. ve Y.K. gözaltına alındı. Polis tarafından şahısların üst ve ev aramalarında ise satışa hazır 3 paket eroin maddesi ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adli mercilere sevk edildi.ISPARTA İHA