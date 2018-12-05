- Isparta’da uyuşturucu operasyonu



Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. M.P, O.U. ve T.H.'nin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon düzenleyen görevliler, 3 kişiyi yakaladı. Şahısların üzerinde arama yapan polis, 3 paket esrar maddesi ve 5 adet ecstacy hap ele geçirdi.

Yakalanan şüphelilerden M.P. ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla gözaltına aldı, O.U. ve T.H. hakkında ise ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldı.



İHA

