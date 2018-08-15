Isparta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yedişehitler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı. Aramalarda ise 12 gram eroin maddesi ve 3 adet ecstasy hap ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden 2’sine ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen E.D, M.K. ve Ö.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.İHA