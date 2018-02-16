

- Isparta’da uyuşturucu kullanımına suçüstü



Isparta’da bir araç içerisinde uyuşturucu kullandıkları belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, bugün Davraz Mahallesi’nde bir araç içerisinde uyuşturucu kullandıkları belirlenen F.A. ve R.C. isimli 2 kişiyi suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda, şahıslarla birlikte 1 paket eroin maddesi ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildiği öğrenildi. Narkotik polisi tarafından yakalanan 2 şahsa ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.



ISPARTA (İHA)

