- Isparta’da vatandaşlar tarafından bomba şüphesiyle polise haber verilen valizden kadın kıyafetleri çıktı.Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında unutulan valiz, vatandaşlar tarafından bomba şüphesiyle polise ihbar edilince hareketli dakikalar yaşandı. Emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede fünye ile patlatılan valizden bir kadına ait kıyafetler çıktı.İHA Muhabirinin edindiği bilgiye göre, olay saat 00.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 108.Cadde üzerinde meydana geldi.İddiaya göre, Tuğba A. tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınındaki halk otobüsü durağında unutulan valiz, çevredeki vatandaşlar tarafından bomba şüphesiyle polise haber verildi. Olay yerine çevre güvenliğini almak üzere çok sayıda polis ekibi ve Emniyet Bomba Uzmanı sevk edildi. Şüpheli valiz nedeniyle 108.Cadde bir süre trafiğe kapatıldı.Bomba imha kıyafetini giyen uzman tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra fünye yerleştirilen şüpheli valiz, uyarı anonsunun ardından kontrollü şekilde patlatıldı.Bomba Uzmanı tarafından patlatılan valizin Tuğba A.’ya ait olduğu ve kişisel kıyafetler bulunduğu ortaya çıktı.Olay sonrasında çevredekiler rahat bir nefes alırken, kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.Öte yandan patlatılan valiz ise Emniyet güçleri tarafından muhafaza altına alındı.ISPARTA (İHA)