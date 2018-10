- Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve getirildiği Isparta Şehir Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Soner Tevfik Kaygısız’ın organları 3 ildeki 4 hastaya umut olacak.Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden gelen organ nakil ekipleri tarafından çıkarılan gencin karaciğeri Antalya, kalbi İzmir ve böbrekleri de Konya’daki 2 hastaya nakledilecek.Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ramazan Arkın Cerikan gazetecilere yaptığı açıklamada, “Soner Tevfik Kaygısız maalesef 23 yaşında trafik kazası sonucu 18 Eylül’de Şarkikaraağaç ilçesinden hastanemiz yoğun bakım ünitesine getirildi. 27 Eylül tarihinde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesiyle yaptığımız görüşme sonucu, organlarının bağışlanması konusunda olumlu gelişmeler elde ettik. Merhuma Isparta Şehir Hastanesi olarak rahmet, kederli ailesine baş sağılığı diliyoruz” dedi.Kaygısız’ın organlarını 4 kişiye umut olacağını ifade eden Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Cerikan, “Soner Tevfik Kaygısız’ın organlarıyla 4 hastaya hayat verilmiş olacak. Karaciğeri Antalya, kalbi İzmir ve 2 böbreğini de Konya iline nakletmek üzere ekiplerimiz burada bulunmakta. Biz, Isparta Şehir Hastanesi olarak, Kaygısız Ailesi’ne organ bağışındaki olumlu katkılarından dolayı minnettarız. Toplumumuzun her kesiminin duyarlı olduğunu bir kez daha görmüş olduk” diye konuştu.Organ bağışı konusunda toplumun duyarlılık seviyesinin gün geçtikçe arttığına vurgu yapan Cerikan, “Toplumumuzun her kesiminin bu konuda duyarlı olduğunu, güncelleştirmiş eğitimlerle bu konuda kendilerine ulaştığımızı bir kez daha iletiyoruz. Her organ bir hayattır” ifadelerini kullandı.İHA