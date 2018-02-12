Isparta’da aynı yönde seyreden otomobilin önündeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza bugün sabah saat 10.00 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) istikametine seyreden Muammer Ç. Yönetimindeki 32 KA 565 plakalı otomobil, aynı yönde önünde seyreden Ekin E. idaresindeki 64 BD 241 plakalı araca Çünür Kavşağı’nı geçtikten sonra arkadan çarptı.Meydana gelen kazada, otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan Nurşen Ç. isimli yolcu yaralandı. Kaza sonucu yol ortasında kalan araçlar nedeniyle trafikte kısmen aksamalar meydana geldi. Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı daha sonra SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk ettiler. Yaralanın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.ISPARTA (İHA)