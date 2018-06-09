Isparta’da spor otomobilin sürücünün kontrolünden çıkarak bankete ve yol kenarında park halindeki 2 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.İHA Muhabirinin edindiği bilgilere göre, kaza bugün saat 00.30 sıralarında Ayazmana Mahallesi 124.Cadde üzerinde meydana geldi.İddiaya göre, Ayazmana Mesireliği’nden çarşı istikametine seyreden Murat Y. idaresindeki 32 LN 504 plakalı spor otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak savruldu.Savrulan otomobil, bankete ve cadde üzerinde park halinde bulunan 2 araca da zarar verdi. Talihsiz kazada sürücü Murat Y. ve araçta yolcu olarak bulunan İsmail V. yaralandı.Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları 2 yaralıyı daha sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk etti.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, emniyet güçleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.Öte yandan, kazanın meydana geldiği 124.Cadde, yol ortasında kalan otomobil nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Daha sonra çekici ile araç kaldırıldıktan sonra trafik yeniden normale döndü.İHA