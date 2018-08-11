

- Isparta’da torbacı operasyonu



- Isparta’da narkotik polisinin ‘torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2’si ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise 5 paket satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek adına görev yapan Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘torbacı’lara yönelik çalışma başlattı. İl merkezindeki farklı mahallelerde yapılan baskınlarda 8 şüpheli yakalanırken, üzerlerinde yapılan aramalarda ise 5 paket satışa hazır eroin maddesi ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheliye ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, F.U. ve R.U. isimli diğer 2 şüpheli ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.



İHA

