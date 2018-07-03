- Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından terk edilmiş halde bulunan 1 haftalık 4 yavru köpekten 2’si canlı olarak kurtarılabildi.Edinilen bilgiye göre, Eğirdir ilçesine bağlı Aşağı Gökdere köyünde görevli DKMP 6.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışmaları esnasında, terk edilmiş halde yaklaşık 1 haftalık olduğu tahmin edilen köpek yavrularına rastladı. Köyde bulunan 4 yavru köpekten 2’sinin yakın çevrede öldüğü tespit edilirken, canlı olarak kurtarılan 2 yavru köpek Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) gönüllülerine teslim edildi.Canlı olarak kurtarılan yavru köpeklerin aç ve güçsüz oldukları anlaşılırken, kurtarılan yavruların gönüllüler tarafından biberon ile beslenerek hayata bağlanmaya çalışacakları öğrenildi.Öte yandan, dernek gönüllüleri terk edilmiş yavru köpekleri bulan Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine hassasiyet ve duyarlılıkları için teşekkür ettiler.İHA