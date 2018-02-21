- Isparta’da televizyon ve laptop hırsızı tutuklandı



Isparta’da 2 ayrı ev ve işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta’da 12 ve 15 Şubat tarihlerinde 2 ayrı ev ve işyerinden, 1 adet televizyon ve 1 adet dizüstü bilgisayar çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bir süre sonra satıldığı belirlenen malzemeleri ele geçiren Isparta Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, her 2 olayın failinin de A.Y. (26) olduğunu tespit ederek şahsı yakaladı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklandı. Öte yandan, polisin ele geçirdiği malzemeler de sahiplerine teslim edildi.



ISPARTA (İHA)

