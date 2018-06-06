

- Isparta’da ‘tefecilik’ ve ‘tehdit’ suçlarından aranan şahıs yakalandı



Isparta’da tefecilik, tehdit ve çeşitli suçlardan toplam 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik olarak Bahçelievler Mahallesi’nde çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda ‘tefecilik’, ‘birden fazla kişi ile tehdit’, ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ ve ‘basit tehdit’ gibi suçlardan, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ahmet K. (56) 108.Cadde üzerinde yakalandı.

Emniyet güçleri tarafından yakalanan Ahmet K.’nin gerekli işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildiği belirtildi.



İHA

