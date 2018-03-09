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Isparta’da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Isparta’da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
ISPARTA 0
böcüzade
 
  - Isparta’da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı   
 
 Isparta’nın Aksu ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 7 adet sikke, 3 adet tarihi obje ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.   
  Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı görevliler, Aksu ilçesinde kaçak kazı yapan şahısların kazılardan elde ettikleri tarihi eserleri evlerinde bulundurdukları ve satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Aksu’nun Yakaavşar köyünde çeşitli evlere baskın düzenleyen jandarma, A.K, R.G, M.E. ve C.E.’yi gözaltına aldı. 4 şüpheliye ait ev, işyeri ve araçlarda arama yapan jandarma, 7 adet sikke, 3 adet tarihi obje, 1 adet define arama dedektörü, 2 adet define arama çubuğu, 1 adet jeneratör, 3 adet el feneri ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. 
  Gözaltına alınan şüpheliler A.K, R.G, M.E. ve C.E. hakkında adli işlem başlatıldı. 

  ISPARTA (İHA) 
 
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