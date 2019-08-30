ISPARTA - Isparta Belediyesince sünnet olacak 152 çocuk için kına gecesi düzenledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 152 çocuk için sünnet şöleni düzenlediklerini belirtti.

Birlik beraberlik içerisinde tüm halkla iç içe olduklarını aktaran Başdeğirmen, "Çocuklarımızın sünnet düğünü öncesi kına gecesinde sizlerle olmaktan son derece mutluyum. Sosyal belediyecilik anlamında sizlerin bu şekilde bizlerle birlikte olması, bizleri yalnız bırakmaması çok güzel. Geleceğimiz olan çocuklarımızın güzel gününde onlarla birlikte olup, bu mutluluğu onlara yaşatmak güzel bir duygu. Bu yapmış olduğumuz etkinliği uzun yıllar devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.