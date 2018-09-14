- Başkan Erdeğer: " Simitten sonra ekmede de zam yolda"- Isparta’da simide 25 kuruş zam- Isparta’da 4 ay sonra simide ikinci zam- Isparta'da 2018 yılı Mayıs ayında yapılan 25 kuruşluk zammın ardından bu haftadan itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruşluk ikinci zam daha yapıldı. 2018 yılı başında 1 liradan satılan simit, 4 ayda gelen 2 zam sonrasında artık 1 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Isparta Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Fırıncılar ve Kasaplar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, 4 aydan bu yana 1 lira 25 kuruştan satılan simide 25 kuruş zam yaptıklarını ifade ederek, zammın simit üretiminde kullanılan susam, yağ ve una gelen zamlardan sonra böyle bir karar aldıklarını belirtti.Başkan Erdeğer, simide gelen zammın ardından ekmeğe de önümüzdeki günlerde zam uygulanacağını söyledi. Isparta'da halen 250 gram ekmek 1 lira 25 kuruşa, 500 gram beyaz ekmek ise 2 lira 50 kuruşa satılıyor. Öte yandan, ekmeğe son zam da geçen Nisan ayında yapılmıştı.İHA