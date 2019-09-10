Isparta’da planlı elektrik kesintisi

13 Eylül 2019 Cuma günü, 09.00-10.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Bozanönü dağıtım merkezinden Bozonönü Köyü çıkışında Emek Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 13 Eylül 2019 tarihinde, saat 09.00-10.00 arasında, bir saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Bozanönü Köyünde bulunan aboneler ve TCDD Bozan önü istasyonu ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

13 Eylül 2019 Cuma günü, 10.00-13.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Bozanönü TR-1 trafosu B ve C kolu çıkışında Emek Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 13 Eylül 2019 tarihinde, saat 10.00-13.00 arasında, üç saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Bozanönü Köyünde bulunan aboneler etkilenecektir. (Köyün tamamı değil bir kısmı etkilenecektir.)

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

14 Eylül 2019 Cumartesi günü 10.00-13.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Büyükgökçeli TR-2 trafosu AG kol çıkışlarında Mehmet Sarıkaya’ ya ait iş yerinin dış cephe kaplama çalışmaları emniyet mesafesi nedeniyle, 14 Eylül 2019 tarihinde, saat 10.00-13.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Büyükgökçeli Köyünün Kırkayak Mahallesinde bulunan aboneler etkilenecek.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.