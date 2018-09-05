Isparta’da planlı elektrik kesintisi



7 Eylül 2018 Cuma günü, 09.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-176 (Gülistan Pazar yeri 2 TR), çıkışında Evren Mühendislik tarafından yapılacak olan yatırım çalışmaları nedeniyle 7 Eylül 2018 tarihinde, saat 09.00-18.00 arasında, dokuz saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Gülistan Mahallesinde bulunan; Gülistan Mahallesi meydanlığı, Şh. Onbaşı M. Ali Tütüncü Sokak, 2813, 2805, 2824, 2825, 2821, 2814, 2815, 2829 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.