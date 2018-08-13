Isparta’da planlı elektrik kesintisi





16 Ağustos 2018 Perşembe günü 09.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M8 TR-246 (Binbirevler Bina) ve TR-247 (Binbirevler direk TR) trafosu çıkışlarında, Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 16 Ağustos 2018 tarihinde, saat 09.00-18.00 arasında, dokuz saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Binbirevler Mahallesine ait; 243 ve 238 Caddeleri, 4570, 4759, 4757, 4752, 4761, 4776, 4793, 4802, 4807, 4748, 4744, 4755, 4751, 4748, 4770, 4746, 4769 ve 4749 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.