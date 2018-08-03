Isparta’da planlı elektrik kesintisi

6 Ağustos 2018 Pazartesi ve 7 Ağustos 2018 Salı günleri, 08.30-18.00 saatleri arasında

enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla TR-214 (Anadolu çevre yolu TR),

TR-211 (Modernevler altı bina), TR-210 (Anadolu Veli TR) ve TR-213 (Anadolu çevre yolu TR) trafoları çıkışlarında

Evren Mühendislik tarafından yapılacak olan yatırım çalışmaları nedeniyle, 6 ve 7 Ağustos 2018 tarihlerinde,

saat 08.30-18.00 arasında, dokuz buçuk saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma

nedeniyle Isparta Merkez Anadolu ve Modernevler Mahallelerine ait; 131, 160 162, 161 ve 103

Caddelerinin bir kısmı, 3110, 3112, 3122, 3127, 3104, 3115, 3117, 3118, 3116, 3129, 3114, 3131,

3120, 3121, 3102, 3123, 3103, ve 3105 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek

takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.

