Isparta ’da planlı elektrik kesintisi



29 Temmuz 2018 Pazar günü, 06.00-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından; Isparta trafo merkezinde yıllık genel bakım çalışmalarının yapılması nedeniyle enerji kesintisi talep edilmektedir. Isparta TM’ de yapılacak bakım onarım nedeniyle 29 Temmuz 2018 tarihinde, saat 06.00-17.00 arasında, on bir saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Gönen İlçesine bağlı; Senirce Köyü, Süleyman DEMİREL Üniversitesi, Süleyman DEMİREL Botanik Parkı, Süleyman DEMİREL Organize Sanayi Bölgesi, Süleyman DEMİREL Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, KYK 5000 Kişilik Yurt, İstanbul yolu Mobese kameraları, Belediye Katı Atık Tesisleri, Lukoil Petrol, Petrol Ofisi, Erk İnşaat, Isparta Mensucat, Aksu 1 ve 2 GES, Beyhan Enerji GES, Asya İnşaat GES ve Ozan İnşaat GES, Akkoç 1 ve 2 GES, Furkan Işık GES, Furkan Ahşap GES, Alper 440 ve 464 GES, Sadık 440 ve 464 GES, PE 440 ve 464 GES, Ultaş 440 ve 464 GES, KEON 464 GES, KOK 464 GES, Öz İnşaat GES, SF GES, SGR GES, Koçtepe 1 GES, Eğirdir Meyve Sebze SHD., Özbay SHD., Ertuğrul Kereste ve Botaş Senirce istasyonu ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir.

Söz konusu Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılacak olan planlı kesinti, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.