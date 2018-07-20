Isparta’da planlı elektrik kesintisi



23 Temmuz 2018 Pazartesi günü, 08.30-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla TR-206 (Anadolu Maliye trafosu) trafosu çıkışında Evren Mühendislik tarafından yapılacak olan yatırım çalışmaları nedeniyle, 23 Temmuz 2018 tarihinde, saat 08.30-18.00 arasında, dokuz buçuk saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Anadolu Mahallesine ait; 131 ve 160 Caddelerinin bir kısmı, 4201, 4202, 4203, 4207 ve 4209 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.