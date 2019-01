Isparta’da planlı elektrik kesintisi

24 Ocak 2019 Perşembe günü, 09.00-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-203/A (Cuma Pazarı eski direk 322117) trafosu C kolu çıkışında Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 24 Ocak 2019 tarihinde, saat 09.00-12.00 arasında, üç saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Yedişehitler Mahallesinde bulunan 2904, 2901 ve 2903 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

24 Ocak 2019 Perşembe günü, 13.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-203/A (Cuma Pazarı eski direk 322117) trafosu D kolu çıkışında Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 24 Ocak 2019 tarihinde, saat 13.00-18.00 arasında, beş saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Yedişehitler Mahallesinde bulunan 2902, 2901, 2903, 2905, 2989, 2890 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

25 Ocak 2019 Cuma günü, 08.00-13.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-203/A (Cuma Pazarı eski direk 322117) trafosu B kolu çıkışında Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 25 Ocak 2019 tarihinde, saat 08.00-13.00 arasında, beş saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Yedişehitler Mahallesinde bulunan 2908, 2906, 2913, 2914 ve 2912 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

25 Ocak 2019 Cuma günü, 15.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-167 (Orman Dairesi 322129) trafosu çıkışında Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 25 Ocak 2019 tarihinde, saat 15.00-18.00 arasında, üç saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan 143. Caddenin bir kısmı ile 3013 Sokağında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

25 Ocak 2019 Cuma günü, 13.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-170 (Elsanatları 322108) trafosu çıkışında Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 25 Ocak 2019 tarihinde, saat 13.00-18.00 arasında, beş saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan 110, 141 ve 143. Caddelerinin bir kısmı, 3012, 3032, 3022, 3026, 3020, 3018, 3016, 3019, 3011, 3021, 3022, Songür Cengiz Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

26 Ocak 2019 Cumartesi günü, 08.00-13.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-172 (Yedişehitler Okulu 322109) trafosu F kolu çıkışında Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 26 Ocak 2019 tarihinde, saat 08.00-13.00 arasında, beş saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Yedişehitler Mahallesinde bulunan 2918, 2923, 2917 ve 2917/1 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

26 Ocak 2019 Cumartesi günü, 13.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-200/A (Toptancılar yanı BTK. 322116) trafosu B ve C kol çıkışlarında Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 26 Ocak 2019 tarihinde, saat 13.00-18.00 arasında, beş saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi 4504/1 ve 4502/1 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.