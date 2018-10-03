- Isparta’nın Aksu ilçesinde öküzün saldırdığı yaşlı kadın 6 gündür hastanede yaşam savaşı veriyor.İddiaya göre, geçtiğimiz cuma günü Aksu'nun Koçular köyünde 77 yaşındaki Gülsüm Köse’ye yolda yürüdüğü sırada başıboş vaziyette dolaşan öküz saldırdı. İlk olarak kadının arkasından gelerek ansızın boynuzlarıyla saldıran öküz, yere düşürdüğü kadını metrelerce sürükledi. Olayda yaşlı kadın ağır yaralandı.O sırada yolda geçmekte olan bir genç, yaşlı kadının ayakkabısını görünce hemen ileride korkunç manzarayla karşılaştı. Genç, kanlar içinde yerde yatan kadını gördükten sonra durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın daha sonra ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk edildi.Burada yapılan tedavilerin ardından yaşlı kadın Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Burada Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan Köse’nin kafatasında yaklaşık 20 santimetre çapınca yarık ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu tespit edildi. Akciğerinde de ödem tespit edilen kadının, solunum cihazına bağlı olarak 6 günden bu yana yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.Hayati tehlikesi devam eden kadının kızı Meryem Öcal, yaşanan olayla ilgili sorumluların kendilerini bir kez dahi aramadıklarından yakınarak, annesinin durumu için geçmiş olsun bile denilmediğini öne sürdü.Hastanede yaklaşık 1 haftadan bu yana yaşam savaşı veren kadının ölümle pençeleştiğini söyleyen kızı Öcal, konuyla ilgili jandarma ekiplerinin çalışma başlattığını ve kendilerinin de ilerleyen süreçte suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.Öcal, başıboş vaziyette gezen öküzün daha önce de 2 kişiye saldırdığını ve bu kişilerden birinin elinde sopayla kendini savunarak son anda kurtulmayı başardığını iddia etti.İHA