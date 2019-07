BELEDİYE BASIN BÜLTENİ

Isparta’nın özlediği tablo

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ‘şehri ortak akılla yönetme’ noktasında verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor. Vatandaşlarla, belediye arasında en önemli köprü vazifesi gören 44 Mahalle muhtarıyla Emre Mahallesi Öküz Battı Mesirelik alanında bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, toplantıların her mahallede gerçekleştirileceğini kaydetti.Toplantıda sadece Emre Mahallesinin istek, talep ve sorunları dile getirilirken, tüm muhtarlar bu mahallenin sorunlarına ve taleplerine şahit oldu. Böylece gerçekleşen toplantıyla her muhtarın sadece kendi mahallesinin değil, tüm Isparta’nın sorun, istek ve önerilerine hakim olması amaçlandı. Başdeğirmen’in başkanlık yaptığı toplantıya muhtarlar, başkan yardımcıları ile müdürler katıldı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in önderliğinde ilk toplantının mahallelerinde gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Emre Mahallesi Muhtarı Gürcan Suvay, mahallesine ait istek talep ve sorunlarını dile getirdi. Talep edilen konular başkan yardımcıları ve müdürler tarafından not alınırken, aciliyet gerektiren konularla ilgili çalışma başlatıldı.Gerek muhtarlar, gerekse kendisinin Isparta halkına verdiği sözler ve vaatlerin yerine getirilmesi noktasında çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Muhtarlarımızla birlikte el birliği, güç birliği içerisinde şehrin sorunlarını çözmek ve hizmet için çalışacağız. Hizmette tek bir mahallemiz ayrı kalırsa bunun bir anlamı olmaz. 44 mahallemiz ile birlikte hizmetleri elbirliği ile yapmak zorundayız. Amacımız birlik beraberlik içerisinde olunması ve hizmetlerin layıkıyla yerine getirilmesidir” dedi.Muhtarlarla belirli periyotlar halinde toplantı yapmak istediklerini aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Emre Mahallesinde gerçekleşen toplantıda o mahallenin sorun ve taleplerinin alınacağını dile getirdi. Başdeğirmen, “Burada Emre Mahallemizin sorunları ele alınacak, tüm muhtarlarımız bu mahallemizin sorunlarını bilecek. Böylece tüm muhtarlarımız sadece mahallelerinin değil, şehrin tüm mahallelerin sorunlarını bilmiş olacak. Bu toplantıları hep birlikte yapmak ve sorunları çözmek zorundayız. 44 mahallemizin muhtarıyla istişare yapıyoruz ve bundan sonra da bu toplantıları devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen geçen gün yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı teklif hakkında da bilgiler verdi. 44 mahallede ihtiyacı bulunan okulların bahçelerinin asfaltlanması, çevre düzenlemesi, bahçe duvarlarının tanzimi gibi konuları yapmak için teklifte bulunduğunu dile getiren Başdeğirmen, “Milli Eğitim Müdürlüğümüzden okullarımızın aciliyetine göre 10’arlı guruplar halinde liste istedik. Muhtarlarımızdan da mahallelerindeki okullarının ihtiyaçları varsa bunların taleplerini Milli Eğitim Müdürlüğüne iletmelerini istiyorum. Milli Eğitim Müdürlüğünden gelecek taleplere göre de biz bu hizmeti yapacağız” görüşlerinde bulundu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yine Evde Kişisel Bakım Hizmetlerinin başlatıldığını aktararak, oluşturulan ekibin eve giderek yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların bakımlarının evde gerçekleştirildiğini belirlenen listelere ilaveler varsa bunların muhtarlar tarafından kendilerine bildirilmesini istedi.