- Isparta’nın Yalvaç İlçesi’nde elektrik direkleri üzerinde bulunan leylek yuvası yenilendi.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6’ıncı Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yalvaç’ın Akçaşar Köyü’nde elektrik direği üzerinde bulunan leylek yuvası yenilendi. Eski leylek yuvaları vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yeni yuvalar yerleştirildi. Elektrik telleri arasında olası yağışlarda tehlike altında olan Leylekler özel çalışma ile yeni yuvalarına kavuştu.İHA