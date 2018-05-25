- Isparta’daki bir tekel bayiinde çıkan yangında bir anda büyüyen alevlerin alkollü içkilere sıçraması sonucu ortalıkta adeta alev topu oluştu. İftar vaktine denk gelen yangın, itfaiyenin yarım saat süren hummalı çalışması sonucu su ve köpük kullanılarak güçlükle söndürülebildiIsparta Davraz Mahallesi’nde bir tekel bayiinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Davraz Mahallesi 3951 sokak üzerinde İbrahim S.’ye ait tekel bayii arka kısmında çömlekçi olarak kullanılan bölümde, kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Çıkan yangın tekel bayi içerisindeki alkollü içkilere sıçrayınca, alevler bir anda etrafı sardı.Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi.Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri su ve köpük sıkarak, yangına müdahale ettiler.Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınan yangın mahallinde daha sonra soğutma çalışmaları yapıldı.Yangın nedeniyle yüklü miktarda maddi zarar meydana gelirken, can kaybı yaşanmaması sevindirici oldu.Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak araştırma sonucunda netlik kazanacak.İHA