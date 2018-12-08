

“Çalışanlarımızın motivasyonunu yüksek tutalım”

“Vatandaşların desteği çok önemli”

- Isparta Vali Ömer Seymenoğlu, Kış Güvenliği Toplantısı'da kışın çalışan kamu kurum ve kuruluşu müdürlerine, personelinin moralinin yüksek tutulması talimatını vererek, yapılacak çalışmalarda vatandaş desteğinin de önemli olduğuna işaret etti.Isparta’da Vali Ömer Seymenoğlu’nun başkanlığında, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve ilgili tüm kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katılımıyla, kış mevsimi nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına uygulanacak tedbirler ile alınan önlemlerin değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi.2018-2019 Kış mevsiminde, il genelinde; Isparta Belediyesi, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve AFAD tarafından alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet müdürlüğü ve İl Özel idaresi tarafından Kış mevsiminde alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirildi.Acil ve anlık gelişen kar yağışı ve doğal afet gibi durumlara müdahale edilirken kurumlar arası işbirliğinin önemine değinerek, ilgili birim amirlerinin alanda çalışan personelin motivasyonunu yüksek tutmalarını isteyen Vali Ömer Seymenoğlu, “Bu yılki kış sürecini planlamak üzere gerçekleştirdiğimiz toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının üzerlerine ne tür görevler düşecek? Bu görevleri de nasıl takip edeceğiz? Hangi alanla problemlerimiz olacak? Bunları çözmek için kim öncelikli olacak? Bunları görüşmüş olacağız. Can ve mal güvenliği gibi durumlarda sorumluk alanı olup olmadığına bakılmaksızın ilgili tüm birimlerimiz mutlaka işbirliği içerisinde olacaklar. Aynı zamanda Kış şartlarında alanda çalışan arkadaşlarımızı ne olur motive edelim. Yanlarına uğrayalım, bir çay içelim yani moral ve motivasyonlarını yüksek tutalım” dedi.Toplantıda Kış mevsimde hava şartlarından dolayı yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek için vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü belirterek kurallara uyulması halinde kış mevsiminin güven ortamında geçirileceği kaydeden Vali Seymenoğlu, “Mutlaka vatandaşlarımızın da bizlere katkı vermesi lazım. Sadece kuralları uygulayanların tedbir almasıyla çözülecek bir husus değil. Vatandaşlarımız olumsuz hava koşullarında trafiğe çıkmak zorunda mı değil mi? Bunun bir değerlendirmesini yapması lazım, çıkmak zorundaysa da ne tür tedbirler alması gerekiyor? Buna bakmaları gerekiyor. Hem vatandaşlarımız hem de alandaki görevli ve sorumlu olan arkadaşlarımız bu mücadele de gayret gösterirse eminim ki bu yıl ki Kış sezonunu huzurlu, mutlu bir şekilde ve güven ortamında geçireceğiz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.Toplantı, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve diğer katılımcıların, 2018 -2019 Kış mevsiminde Isparta genelinde alınması gereken tedbirlerle ilgili görüş ve önerilerini aktarmasıyla son buldu.İHA