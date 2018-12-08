ISPARTA BALIKÇI

Isparta’da Kış Güvenliği Toplantısı

Isparta’da Kış Güvenliği Toplantısı
ISPARTA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI

  - Isparta’da Kış Güvenliği Toplantısı   
 - Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu: 
 -“Kış şartlarında alanda çalışan arkadaşlarımızı motive edelim”   
 
- Isparta Vali Ömer Seymenoğlu, Kış Güvenliği Toplantısı'da kışın çalışan kamu kurum ve kuruluşu müdürlerine, personelinin moralinin yüksek tutulması talimatını vererek, yapılacak çalışmalarda vatandaş desteğinin de önemli olduğuna işaret etti.  
 Isparta’da Vali Ömer Seymenoğlu’nun başkanlığında, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve ilgili tüm kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katılımıyla, kış mevsimi nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına uygulanacak tedbirler ile alınan önlemlerin değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi.   
 2018-2019 Kış mevsiminde, il genelinde; Isparta Belediyesi, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve AFAD tarafından alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet müdürlüğü ve İl Özel idaresi tarafından Kış mevsiminde alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirildi. 
   
“Çalışanlarımızın motivasyonunu yüksek tutalım” 
 Acil ve anlık gelişen kar yağışı ve doğal afet gibi durumlara müdahale edilirken kurumlar arası işbirliğinin önemine değinerek, ilgili birim amirlerinin alanda çalışan personelin motivasyonunu yüksek tutmalarını isteyen Vali Ömer Seymenoğlu, “Bu yılki kış sürecini planlamak üzere gerçekleştirdiğimiz toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının üzerlerine ne tür görevler düşecek? Bu görevleri de nasıl takip edeceğiz? Hangi alanla problemlerimiz olacak? Bunları çözmek için kim öncelikli olacak? Bunları görüşmüş olacağız. Can ve mal güvenliği gibi durumlarda sorumluk alanı olup olmadığına bakılmaksızın ilgili tüm birimlerimiz mutlaka işbirliği içerisinde olacaklar. Aynı zamanda Kış şartlarında alanda çalışan arkadaşlarımızı ne olur motive edelim. Yanlarına uğrayalım, bir çay içelim yani moral ve motivasyonlarını yüksek tutalım” dedi. 
   
“Vatandaşların desteği çok önemli” 
 Toplantıda Kış mevsimde hava şartlarından dolayı yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek için vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü belirterek kurallara uyulması halinde kış mevsiminin güven ortamında geçirileceği kaydeden Vali Seymenoğlu, “Mutlaka vatandaşlarımızın da bizlere katkı vermesi lazım. Sadece kuralları uygulayanların tedbir almasıyla çözülecek bir husus değil. Vatandaşlarımız olumsuz hava koşullarında trafiğe çıkmak zorunda mı değil mi? Bunun bir değerlendirmesini yapması lazım, çıkmak zorundaysa da ne tür tedbirler alması gerekiyor? Buna bakmaları gerekiyor. Hem vatandaşlarımız hem de alandaki görevli ve sorumlu olan arkadaşlarımız bu mücadele de gayret gösterirse eminim ki bu yıl ki Kış sezonunu huzurlu, mutlu bir şekilde ve güven ortamında geçireceğiz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. 
 Toplantı, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve diğer katılımcıların, 2018 -2019 Kış mevsiminde Isparta genelinde alınması gereken tedbirlerle ilgili görüş ve önerilerini aktarmasıyla son buldu. 
 
AW565050-01AW565050-02AW565050-03AW565050-04


İHA                        
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dnizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldi
ISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYOR
Evleneceklere devletten 65 bin TL
500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek
Isparta’da Kış Güvenliği Toplantısı
Davraz’da kar kalınlığı yükseldi
Isparta'da araç yayaya çarptı
Abonelik alacaklarında yeni dönem
Komisyondan geçti bin TL'ye çıkıyor
Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı
Isparta'da trafik kazası: sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı
Isparta'da Büst hırsızlığına bir tutuklama daha
ISPARTA'YA YENİ HAT VE KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELDİ
Asgari ücret zammında yeni gelişme
Araç sahipleri dikkat! 10 bin lira zarar...
Borcu olanlar dikkat! Yeni sistem geliyor
Isparta'da ‘Sıfır Atık Projesi’
Isparta’da Trafik ekiplerinden önemli uygulama
Isparta'da yangın söndürme tatbikatı
Isparta,Güneykent 12. Travel Turkey İzmir Fuarın'da
AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen oldu
İTİMAT MOBİLYA'DAN YATAK KAMPANYASI
İlk teklif geldi! Asgari ücret için kritik gün!
Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek
Isparta'da trafik kazası...Araç metrelerce sürüklendi...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
ISPARTA MOBİLYA MAĞAZALARIısparta döner siparişISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da elektrikli bisiklet ve motor denetimiIsparta'da elektrikli bisiklet ve motor denetimi05 Aralık 2018
Isparta'da fuhuş baskını...6 kişi yakalandıIsparta'da fuhuş baskını...6 kişi yakalandı02 Aralık 2018
ISPARTA'YA YENİ HAT VE KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELDİISPARTA'YA YENİ HAT VE KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELDİ07 Aralık 2018
Travel Turkey İzmir'de Isparta ve Burdur'un tanıtımı yapılacakTravel Turkey İzmir'de Isparta ve Burdur'un tanıtımı yapılacak04 Aralık 2018
Komisyondan geçti bin TL'ye çıkıyorKomisyondan geçti bin TL'ye çıkıyor07 Aralık 2018
Isparta - Burdur Karayolunda trafik kazası Isparta - Burdur Karayolunda trafik kazası04 Aralık 2018
Isparta'da trafik kazası: sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı Isparta'da trafik kazası: sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı 07 Aralık 2018
Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı 07 Aralık 2018
ISPARTA'DA TAPTAZE BALIKLAR TEZGAHLARA DOLDUISPARTA'DA TAPTAZE BALIKLAR TEZGAHLARA DOLDU01 Aralık 2018
Isparta,Güneykent 12. Travel Turkey İzmir Fuarın'daIsparta,Güneykent 12. Travel Turkey İzmir Fuarın'da06 Aralık 2018
TÜİK son rakamları açıkladı Isparta Antalya BurdurTÜİK son rakamları açıkladı Isparta Antalya Burdur04 Aralık 2018
Isparta’da Trafik ekiplerinden önemli uygulamaIsparta’da Trafik ekiplerinden önemli uygulama06 Aralık 2018
Asgari ücret zammında yeni gelişmeAsgari ücret zammında yeni gelişme07 Aralık 2018
Abonelik alacaklarında yeni dönemAbonelik alacaklarında yeni dönem07 Aralık 2018
Aranan şahıs yol kontrolünde uyuşturucu maddeyle yakalandı Aranan şahıs yol kontrolünde uyuşturucu maddeyle yakalandı 05 Aralık 2018
Isparta kent merkezine sis çöktüIsparta kent merkezine sis çöktü02 Aralık 2018
Isparta'da 9 büst çalan 3 şüpheliden 2’si yakalandı Isparta'da 9 büst çalan 3 şüpheliden 2’si yakalandı 05 Aralık 2018
Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecekGençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek06 Aralık 2018
AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen oldu AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen oldu 06 Aralık 2018
Isparta'da trafik kazası...Araç metrelerce sürüklendi...Isparta'da trafik kazası...Araç metrelerce sürüklendi...06 Aralık 2018