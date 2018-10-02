- Isparta’nın Eğirdir ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda Eğirdir ilçesine bağlı Gökçehöyük köyünün Güce mevkiinde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen araştırma ve takip sonucunda, söz konusu yere yapılan baskında E.O. (35), A.T. (41), M.O. (75), H.D. (63) ve İ.D. (46) isimli 5 kişi suçüstü yakalandı.Yakalanan şahıslarla birlikte ayrıca, 1 adet traktör ve römork, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet kompresör, 4 adet manivela, 1 adet balyoz, 1 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet testere, 1 adet demir fırça, 1 adet piknik tüpü, 1 litre benzin ve 40 metre kablo ele geçirildi.Jandarma tarafından ele geçirilen malzemelere el konulduğu öğrenildi.Öte yandan, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şahısların adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı belirtildi.İHA