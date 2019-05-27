​Isparta’da herkesin yüzü gülüyor

​Isparta’da herkesin yüzü gülüyor
ISPARTA
G.Tarihi: 27.05.2019 10:12
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Isparta’da herkesin yüzü gülüyor
 
Isparta Belediyesi Ulu Cami yanına kurduğu ve hayırseverlerinde destekleriyle devam eden Gönül Sofrası İftar Çadırında her gün 2 bin 500 kişi iftarını açmanın mutluluğunu yaşıyor. İftar sonrasında tarihi Damgacı Sokak’ta kurulan Ramazan Sokağında ise kültürel ve sanatsal faaliyetler de dolu dolu sürüyor, kısacası Isparta Belediyesi ile 7’den 77’ye tüm insanların yüzü gülüyor
 
TBMM BAŞKAN VEKİLİ BİLGİÇ
GÖNÜL SOFRASINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Isparta Belediyesi tarafından Ulu Cami yanına kurulan ve hayırseverlerinde destekleriyle devam eden ‘Gönül Sofrası İftar Çadırında Ramazan ayının 20.günü geride kaldı. Cumartesi akşamı düzenlenen iftarın ev sahipliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç yaptı. Bilgiç’in verdiği iftara Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Milletvekili M. Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, EKK Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, oda başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve belediye başkanlarının yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.
 
ÇOCUKLAR RAMAZAN’I DOYASIYA YAŞIYOR
Diğer taraftan Isparta Belediyesi tarafından Damgacı Sokak’ta kurulan Ramazan Sokağı kültürel ve sanatsal etkinliklerde tüm hızıyla sürüyor. Çocuklar için balon parkların kurulduğu etkinlikler iftar sonrasında başlayıp, akşamın geç saatlerine kadar devam ediyor. Ramazan Sokağı etkinliklerinde 20.gün geride kalırken, etkinliklerde çocuklar da unutulmuyor. Bu kapsamda çocuklara yönelik ‘evet hayır yarışmaları’, ‘sandalye kapmaca’ oyunlarının yanı sıra Tosun Paşa, Aşuk ile Maşuk, Ayı ve ayıcı, ‘Hacivat Karagöz’, ‘kukla gösterileri’ başta olmak üzere farklı etkinliklerle çocuklar güzel bir akşam geçirmenin keyfini doyasıya yaşıyor.
 
ÜLKELERİN KÜLTÜRLERİ TANITILIYOR
Bugüne kadar binlerce vatandaşın katıldığı Damgacı Sokak’taki Ramazan etkinliklerinde yetişkinler içinde farklı etkinlikler düzenleniyor. Gerek Türk kültürü, gerekse diğer ülkelerin kültürlerine yönelik etkinliklerin gerçekleştiği Ramazan etkinlerinin son misafirleri arasında ise ISUBÜ ve SDÜ Uluslararası öğrencilerinden oluşan Endenozya ve Malezyalı öğrenci gurupları yer aldı. Kur’an Tilaveti ile başlayan gecede, Güneydoğu Asya Kültürü tanıtıldı. Geleneksel oyunların sergilendiği gecede Mehteran gösterileri, şiir dinletileri yer aldı.
 
ÇOCUKLAR EL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYOR
Damgacı Sokak’ta gerçekleşen Ramazan etkinliklerine bugüne kadar binlerce Ispartalı katılırken, yine Ramazan Sokağı’na kurulan stantlarda vatandaşlar alışverişlerini yapabilirken, özellikle çocuklar için el becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler yer alıyor. Bu aktiviteler arasında çocuklar ahşap işlemecilik, ebru sanatı ve çamurdan tabak, vazo gibi eşyalar yapabiliyor.
 
DÜŞENKALKAR ISPARTA’DA
Diğer taraftan Ramazan Sokağı 27 Nisan 2019 Pazartesi günü bir büyük organizasyona hazırlanıyor. Tarihi Damgacı Sokak’ta tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Düşenkalkar ve Serap Çiftçi’nin yer alacağı Yunus Emre Aşka Yolculuk programı gerçekleşecek. Program saat 21.30’da başlayacak.
 
 

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